Срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк у своєму Instagram пофантазував на тему татуювань.
Борець вирішив показати як виглядали б чорнильні малюнки на його тілі, однак зізнався, що "планує незабаром залишитися єдиною людиною на землі без тату".
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Как вы относитесь к татуировкам?:)) Я лично ничего против них не имею! Правда у самого на данный момент нет ни одной.. и вообще планирую в скором времени остаться единственным человеком на земле без тату;) такие уж сейчас тенденции)) пишите в комментариях своё мнение ;)
Нагадаємо, що Беленюк зізнався, що він справжній українець.
Раніше Беленюк затанцював гопак після перемоги на чемпіонаті Європи.
Джерело - Чемпіон.