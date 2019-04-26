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Беленюк приміряв на собі татуювання з цікавим візерунком

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Беленюк приміряв на собі татуювання з цікавим візерунком
Жан Беленюк

Срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк у своєму Instagram пофантазував на тему татуювань.

Борець вирішив показати як виглядали б чорнильні малюнки на його тілі, однак зізнався, що "планує незабаром залишитися єдиною людиною на землі без тату".

Нагадаємо, що Беленюк зізнався, що він справжній українець.

Раніше Беленюк затанцював гопак після перемоги на чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Беленюк
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