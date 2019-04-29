Сьогодні 29 квітня Захисник збірної Хорватії Домагой Віда святкує свій день народження. Екс-динамівцю виповнилося 30 років.

За 4 роки виступів за киян, Домагой встиг перетворитися не просто на улюбленця фанатів, а й на сучасну легенду Динамо.

Згадаємо, хоча б його гол у ворота Шахтаря.

Цікаво, що радувати українських футбольних фанів Віда продовжив вже поза межами нашої країни. Так. на чемпіонаті світу в Росії, де збірна Хорватії отримала срібні нагороди, Віда так радів черговому успіху картатих, що записав особливе відео...

Нагадаємо, що Віда може покинути Бешикташ влітку.

Джерело - Чемпіон.

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