Фанати Металіста-1925 перед грою 25-го туру першої ліги проти Колоса (0: 0) пройшли маршем по Харкову.
Вболівальники приурочили марш п'ятиріччя заряду "Путін - х##ло".
Фанати пройшли від площі Конституції до ОСК Металіст, де проходив матч.
Вперше пісню виконали ультрас Металіста і Шахтаря перед одним з матчів УПЛ у 2014 році.
Путін — Хуйло, 26.04.2019 pic.twitter.com/aRVVdN4blT— IT Sector Харків (@itsector) 26 апреля 2019 г.
Нагадаємо, що Хацкевич порівняв білорусів з українцями.
Джерело - Чемпіон.
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