Фанати Металіста-1925 перед грою 25-го туру першої ліги проти Колоса (0: 0) пройшли маршем по Харкову.

Вболівальники приурочили марш п'ятиріччя заряду "Путін - х##ло".

Фанати пройшли від площі Конституції до ОСК Металіст, де проходив матч.

Вперше пісню виконали ультрас Металіста і Шахтаря перед одним з матчів УПЛ у 2014 році.

Нагадаємо, що Хацкевич порівняв білорусів з українцями.

Джерело - Чемпіон.

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