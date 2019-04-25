25 квітня легендарний Олег Гусєв, який виступав за Динамо з 2003 по 2018 роки і зараз займає 3 місце за кількістю зіграних матчів (442!) у складі біло-синіх, святкує День Народження.

З київським Динамо Гусєв виграв 5 чемпіонатів України, 5 разів ставав володарем Кубка України і ще тричі піднімав над головою Суперкубок України. Також Олег Анатолійович представляв біло-синіх у складі збірної України на чемпіонаті Світу-2006 і на Євро-2012.

Пропонуємо вам згадати найкращы моменти в кар'єрі легенди.

Нагадаємо, що нещодавно день народження святкував легендарний Кака.

Головний тренер збірної Андрій Шевченко не поскупився на добрі словав в адресу колишнього одноклубника.

Джерело - Чемпіон.

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