У матчі 29-го туру чемпіонату Туреччини Галатасарай - Кайсеріспор Артем Кравець відзначився голом.
29-річний нападник відкрив рахунок на 15 хвилині матчу.
Нагадаємо, що це 3-й гол Артема в нинішньому сезоні турецької Суперліги.
Однак це не допомогло його команді.
Galatasaray 0-1 Kayserispor— GOLALOOO (@golalooo) 20 April 2019
15' Kravets pic.twitter.com/25yHVFKIZV
Джерело - Чемпіон.
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