У матчі 29-го туру чемпіонату Туреччини Галатасарай - Кайсеріспор Артем Кравець відзначився голом.

29-річний нападник відкрив рахунок на 15 хвилині матчу.

Нагадаємо, що це 3-й гол Артема в нинішньому сезоні турецької Суперліги.

Однак це не допомогло його команді.

Galatasaray 0-1 Kayserispor

15' Kravets pic.twitter.com/25yHVFKIZV — GOLALOOO (@golalooo) 20 April 2019

Джерело - Чемпіон.

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