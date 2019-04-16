15 квітня завершився 123 бостонський марафон, в якому взяли участь 30000 осіб.
Фініш чоловічої гонки став одним з найяскравіших моментів забігу.
Кенієць Лоуренс Чероно завоював чемпіонський титул завдяки потужному ривку на останніх метрах, його час - 2:07:57. На другому місці - Леліса Десіса з Ефіопії (2:07:59).
What a finish! Unforgettable race at #Boston2019:— Olympic Channel (@olympicchannel) 15 квітня 2019 р.
1️⃣ Lawrence Cherono 🇰🇪
2️⃣ Lelisa Desisa 🇪🇹
3️⃣ Kenneth Kipkemoi 🇰🇪 #BostonMarathon #BostonMarathon2019 pic.twitter.com/LUgphxKm0s
Джерело - Чемпіон.
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