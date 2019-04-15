Легендарний чех Яромір Ягр нагадав, що він і досі виступає на високому рівні.

У складі свого нинішнього клубу чеський хокеїст провів чи не найкращий поєдинок після переїзду з НХЛ. 47-річний хокеїст оформив дубль та допоміг Кладно здобути перемогу над Хомутовим 3:1. Його друга шайба у матчі стала не лише переможною, а й окрасою усього поєдинку.

Цим взяттям воріт Ягр нагадав своїм фанатам як грав двадцять років тому.

Нагадаємо, що Донбас всьоме став чемпіоном України перегравши Дніпро.

Джерело - Чемпіон.

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