Не секрет, що 21-річний півзахисник збірної України та львівських Карпат Мар'ян Швед вже давно обзавівся сім'єю: футболіст вже більше двох років одружений на блондинці Ользі, а також виховує дитину на ім'я Мія.

Не так давно дружина українського спортсмена на своїй сторінці в Instagram поділилася кількома знімками з оригінальноюї сімейної фотосесії, на якій не тільки продемонструвала свої шикарні форми, а й вперше показала обличчя доньки. І судячи з коментарів, дівчинка шалено схожа на свого відомого тата.

Нагадаємо, що Швед став найкращим гравцем березня в УПЛ.

Джерело - Чемпіон.

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