У бою польських боксерів трапилося 10 нокдаунів у 5-ти раундах

У бою польських боксерів Роберта Тіларека і його співвітчизника Патріка Шиманського відбулася безпрецедентна кількість нокдаунів.

За перші 5 раундів боксери відправили один одного на настил рингу відразу 10 разів - Талареку доводилося підніматися 4 рази, Шиманського - 6.

💥 Highlights from last night's spectacular, back-and-forth WAR between Patryk Szymanski and Robert Talarek in Poland.



🤯 Ten knockdowns in five rounds. pic.twitter.com/bkGMBIhHKH