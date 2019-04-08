У бою польських боксерів трапилося 10 нокдаунів у 5-ти раундах

У бою польських боксерів Роберта Тіларека і його співвітчизника Патріка Шиманського відбулася безпрецедентна кількість нокдаунів.

За перші 5 раундів боксери відправили один одного на настил рингу відразу 10 разів - Талареку доводилося підніматися 4 рази, Шиманського - 6.

💥 Highlights from last night's spectacular, back-and-forth WAR between Patryk Szymanski and Robert Talarek in Poland.



🤯 Ten knockdowns in five rounds. pic.twitter.com/bkGMBIhHKH — Michael Benson (@MichaelBensonn) 7 апреля 2019 г.

У результаті, Тіларек святкував перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, що Кличко кинув виклик велосипедистам.

Раніше Кличко-молодший дотепно потролив Порошенка й Зеленського та запропонував оплатити аналізи.

Джерело - Чемпіон.

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