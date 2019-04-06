НБА традиційно опублікувала відео десятки кращих моментів ігрового дня в регулярному чемпіонаті.
У топ-5 увійшли епізоди за участю Джавейла Макгі, Джейсона Тейтума, Джордана Белла, Руді Гобера, Роберта Вільямса, Джеймса Хардена, Расселла Вестбрука, Ді Джея Огастіна і Джеремі Лемба.
Нагадаємо, що божевільний данк Бізлі став найкращим моментом дня за 5 квітня.
Раніше Харден встановив рекорд НБА.
Джерело - Чемпіон.
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