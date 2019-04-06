НБА традиційно опублікувала відео десятки кращих моментів ігрового дня в регулярному чемпіонаті.

У топ-5 увійшли епізоди за участю Джавейла Макгі, Джейсона Тейтума, Джордана Белла, Руді Гобера, Роберта Вільямса, Джеймса Хардена, Расселла Вестбрука, Ді Джея Огастіна і Джеремі Лемба.

Нагадаємо, що божевільний данк Бізлі став найкращим моментом дня за 5 квітня.

Раніше Харден встановив рекорд НБА.

Джерело - Чемпіон.

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