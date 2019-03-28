Вагітна дружина Хав'єра Ернандеса Чічаріто оголилася до пояса, щоб показати свій живіт на сьомому місяці вагітності.

Сара Кохан зізналася, що не може дочекатися появи на світ своєї першої дитини.

"Не можу повірити, що ми вже на третьому триместрі. Ми не можемо дочекатися зустрічі з тобою, малюк. Немає необхідності в негативних коментарях. Якщо я хочу показати своє вагітне тіло таким, як воно є, я можу це зробити", - написала Кохан в Instagram.

Нагадаємо, що у той же час дружина гравця Динамо показала свої величезні губи.

Джерело - Чемпіон.

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