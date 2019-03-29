Мессі – автор найкрасивішого гола в історії Барселони

Нападник Барселони Ліонель Мессі удостоївся чергового визнання від фанатів каталонського клубу.

31-річний аргентинський геній був визнаний уболівальниками Барселони автором найкрасивішого гола в історії "більше ніж клубу".

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За підсумками опитування, яке проводив офіційний сайт "блаугранас", соло-гол Мессі у ворота Хетафе (сезон 2006/07) набрав 45% голосів.

Джерело - Чемпіон.

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