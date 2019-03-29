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Збірна України виграла історичний Кубок Націй
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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти України
27.03.2019 20:11 3764 3
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26.03.2019 12:05 2018
Про лесбіянок, секс та флірт з тренером - 15 тупих запитань футболісці
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25.03.2019 18:02 531
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
25.03.2019 15:43 4098
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Мессі – автор найкрасивішого гола в історії Барселони

Сьогодні 07:30 Valeriy Ruchka 1282 0
Мессі – автор найкрасивішого гола в історії Барселони

Нападник Барселони Ліонель Мессі удостоївся чергового визнання від фанатів каталонського клубу.

31-річний аргентинський геній був визнаний уболівальниками Барселони автором найкрасивішого гола в історії "більше ніж клубу".

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За підсумками опитування, яке проводив офіційний сайт "блаугранас", соло-гол Мессі у ворота Хетафе (сезон 2006/07) набрав 45% голосів.

Джерело - Чемпіон.

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#Мессі, #Барселона
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