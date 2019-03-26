Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень

Болгарин Кубрат Пулєв відзначився скандальною витівкою після свого бою з румуном Богданом Діну, про яку світові ЗМІ говорять навіть більше, ніж про його перемогу.

Після бою Пулєв дав коментар журналістці Vegas Sports Daily Дженні Суше. У кінцівці розмови дівчина запитала болгарина, чи заслуговує він наступного бою проти лінійного чемпіона Тайсона Ф'юрі. Кубрату, мабуть, сподобалося запитання, тому що він несподівано поцілував репортершу в губи.

Суші пізніше назвала такий вчинок боксера "трохи незграбним і дивним". Тоді як головний редактор Майк Діксон Vegas Sports Daily, зажадав докладне пояснення від Пулєва, який поки не прокоментував свій проступок.

Нагадаємо, що раніше світові медіа бентежили поцілунки Белью в адресу Усика.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua