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Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень

Сьогодні 16:19 Максим Буйдин 658 0
Відомий боксер поцілував журналістку після бою. Тепер від нього чекають пояснень

Болгарин Кубрат Пулєв відзначився скандальною витівкою після свого бою з румуном Богданом Діну, про яку світові ЗМІ говорять навіть більше, ніж про його перемогу.

Після бою Пулєв дав коментар журналістці Vegas Sports Daily Дженні Суше. У кінцівці розмови дівчина запитала болгарина, чи заслуговує він наступного бою проти лінійного чемпіона Тайсона Ф'юрі. Кубрату, мабуть, сподобалося запитання, тому що він несподівано поцілував репортершу в губи.

Суші пізніше назвала такий вчинок боксера "трохи незграбним і дивним". Тоді як головний редактор Майк Діксон Vegas Sports Daily, зажадав докладне пояснення від Пулєва, який поки не прокоментував свій проступок.

Нагадаємо, що раніше світові медіа бентежили поцілунки Белью в адресу Усика.

Джерело - Чемпіон.

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