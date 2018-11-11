Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО

Після важкого нокаута від Олександра Усика, Тоні Белью віддав належне українському чемпіону, назвавши киянина видатним боксером.

Потім британець поцілував Усика в чоло, визнавши справедливість перемоги українця.

Поцілував не раз...

Джерело - Чемпіон.

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