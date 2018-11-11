Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО

Після важкого нокаута від Олександра Усика, Тоні Белью віддав належне українському чемпіону, назвавши киянина видатним боксером.
Потім британець поцілував Усика в чоло, визнавши справедливість перемоги українця.
Поцілував не раз...
🤝 @TonyBellew visits @usykaa’s dressing room post-fight to congratulate the Champ #UsykBellew pic.twitter.com/iFWV3Kq61e— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 10 ноября 2018 г.
Джерело - Чемпіон.
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