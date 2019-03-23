Довжина класичного марафону становить 42 кілометри, і пройти його складно навіть підготовленим спортсменам.

Але іноді проводяться ще так звані ультрамарафони, що являють собою позамежні за своєю тяжкістю змагання. У таких марафонах не те що дістатися до фінішу, а навіть вижити часом буває досить непросто.

Учасникам доводиться не тільки по багато годин поспіль перебувати під палючим сонцем, а й часом пробиратися через джунглі. Але справжніх сміливців не зупиняють небезпеки і тому нестачі в учасниках на ультрамарафонах не існує.

Джерело - Чемпіон.

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