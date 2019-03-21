Фанати збірної Німеччини влаштували неймовірний перформанс на честь легенд команди

Збірна Німеччини буде боротися за вихід у фінальну стадію Євро-2020 без Матса Хуммельса, Жерома Боатенга і Томаса Мюллера.
Щоб віддати данину поваги гравцям вболівальники влаштували красивий перформанс перед товариським матчем Німеччини зі збірною Сербії.
Поки звучали гімни двох країн, на трибунах з'явилася величезна надпис Спасибі і номера 3,13 і 17, під якими грали футболісти.
Боатенг опублікував це фото на своїй сторінці у Twitter і подякував за таке посвячення.
Danke 🙌🏽🇩🇪 @DFB_Fanclub pic.twitter.com/hWIg6SfVw7— Jerome Boateng (@JB17Official) 20 марта 2019 г.
Відзначимо, що 30-річний Хуммельс зіграв за збірну 70 матчів, його однолітка Боатенг - 76, а 29-річний Мюллер - 100. Всі троєу у складі збірної ставали чемпіонами світу в 2014 році.
Джерело - Чемпіон.
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