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Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження

Сьогодні 16:30 Максим Буйдин 1166 0
Легенда Динамо та збірної СССР святкує день народження

Сьогодні легендарний півзахсиник київського Динамо Іван Яремчук святкує своє 57-річчя.

Народився він на Закарпатті в селі Великий Бичків Рахівського району. 

Іван Яремчук потрапив у великий футбол завдяки своєму земляку - екс-гравцю Динамо (Київ) 40-50-х Фабіану. Він рекомендував Яремчука Віктору Жиліну для спортінтернату. Після закінчення інтернату Яремчук в 1979 поїхав вуДніпро (Черкаси), де головним тренером був той же Жилін.

Пішов ув армію, але і там продовжував грати у футбол у складі СКА (Київ) у другій лізі.

Хлопець вражав усіх своєю технікою, завдяки якій його і помітив Лобановський. Він запросив Івана Яремчука в Динамо. З другої ліги прямо в Динамо Київ! 

Все в тому ж Динамо Іван Іванович впевнено утримував позицію півзахисника. У першому ж ігровому сезоні став чемпіоном СРСР і володарем кубка СРСР.

На наступний рік (1986) вже грав у Кубку Кубків. Провів чудовий матч проти Рапіда, у якому забив два голи. До речі, матч він зіграв у свій день народження. Гру Яремчука можете оцінити самі.

Яремчука знали всі і всюди. 27 серпня 1986 року, фінал Кубка Сантьяго Бернабеу. У цьому матчі Іван Яремчук і отримав ту злощасну травму - перелом лівої ноги та розрив зв'язок, яку йому завдав гравець мадридського Реала Хорхе Вальдано. Аргентинець приніс свої вибачення...

Гравець Динамо вибув на рік. До кінця сезону 1990 роки грав у Динамо Київ, але це був уже не той Яремчук, якого всі знали до травми ... У тому ж році перейшов до клубу другої Бундесліги Блау-Вайс (Берлін). При переговорах обіцяли, що команда буде боротися за вихід у Бундеслігу. Насправді клуб збанкрутував і його перевели в любителі. Яремчук провів на полі лише п'ять матчів, в одному з яких отримав травму меніска і достроково завершив сезон.

Яремчука кликав до себе в Герту Бернд Штанге. Однак на першому ж тренуванні він порвав хрестоподібні зв'язки на тому ж травмованому раніше коліні.

Далі кар'єра не пішла. Пів сезону в КамАЗі, потім виступав за ізраїльський клуб Хапоель (Рішон-ле-Ціон) і став би кращим легіонером сезону, якби не скандал, який призвів до депортації Івана Івановича. Фінансові проблеми таких клубів як Мунайши (Казахстан) і Текстильник (Росія) не дали закріпитися Яремчуку ні в одній з них. У 1997 повернувся в рідну Україну, де грав за Ворсклу.

Нагадаємо, що нещодавно своє день народження святкував легендларний нападник Челсі Поль Погба.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Динамо, #Яремчук
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