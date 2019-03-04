Про ганьбу Карпат у Львові та Динамо у Лізі Європи - Профутбол

У новому випуску Профутбол ведучі обговорили до чого готуватися київському Динамо в поєдинках Ліги Європи проти Челсі, як Зоря розібралася з Ворсклою, що варто знати про новачка Шахтаря Манора Соломона, чому Карпати не змогли здобути перемогу у львівському дербі і що відбувалося на палаючих трибунах.

Пропонуємо також ознайомитися з відео щодо майбутнього матчу Динамо з Челсі.

У минулому випуску програми говорили про Ракицького, земельні суперечки та Соля.

Джерело - Чемпіон.

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