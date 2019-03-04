Челсі - Динамо: до чого готуватися киянам в 1/8 фіналу Ліги Європи

Київ готується приймати поважного суперника - лондонський Челсі.

Квитки на матч-відповідь розкупили за 2 тижні до поєдинку - на НСК Олімпійський очікують ажіотаж. Та до того буде перший і дуже непростий матч у Лондоні.

Востаннє Динамо та Челсі зустрічалися восени 2015-го на груповій стадії Ліги Чемпіонів. Відтоді склади обох команд оновилися майже повністю. Чого чекати від принципового суперника з АПЛ - розбиралися журналісти Профутболу.

Джерело - Чемпіон.

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