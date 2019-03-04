Найкращі бомбардири ТОП-5 чемпіонатів

Представляємо до увашої уваги список найкращих бомбардирів ТОП-5 чемпіонатів.
АПЛ
1.Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті) - 18
2. Мохамед Салах (Ліверпуль) - 17
3. П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал) - 16
Ла-Ліга
1. Ліонель Мессі (Барселона) - 25
2. Луїс Суарес (Барселона) - 16
3. Крістіан Стуані (Жирона) - 15
Бундесліга
1. Лука Йович (Айнтрахт) - 15
2. Роберт Левадовський (Баварія) - 15
3. Пако Алькасер (Боруссія Д) - 13
Серія А
1. Крішітану Роналду (Ювентус) = 19
2. Фабіо Квальярелла (Сампдорія) - 19
3. Кшиштоф Пьонтек (Дженоа / Мілан) - 18
Ліга 1
1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 24
2. Едінсон Кавані (ПСЖ) - 17
3. Ніколя Пепе (Лілль) - 16
Нагадаємо, що Зінченко прокоментував гру Агуеро.
Раніше Серхіо Рамос відзначився грубим фолом проти Мессі.
Джерело - Чемпіон.
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