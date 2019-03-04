Найкращі бомбардири ТОП-5 чемпіонатів

Представляємо до увашої уваги список найкращих бомбардирів ТОП-5 чемпіонатів.

АПЛ

1.Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті) - 18

2. Мохамед Салах (Ліверпуль) - 17

3. П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал) - 16

Ла-Ліга

1. Ліонель Мессі (Барселона) - 25

2. Луїс Суарес (Барселона) - 16

3. Крістіан Стуані (Жирона) - 15

Бундесліга

1. Лука Йович (Айнтрахт) - 15

2. Роберт Левадовський (Баварія) - 15

3. Пако Алькасер (Боруссія Д) - 13

Серія А

1. Крішітану Роналду (Ювентус) = 19

2. Фабіо Квальярелла (Сампдорія) - 19

3. Кшиштоф Пьонтек (Дженоа / Мілан) - 18

Ліга 1

1. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 24

2. Едінсон Кавані (ПСЖ) - 17

3. Ніколя Пепе (Лілль) - 16

Нагадаємо, що Зінченко прокоментував гру Агуеро.

Раніше Серхіо Рамос відзначився грубим фолом проти Мессі.

Джерело - Чемпіон.

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