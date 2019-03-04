Помер найвідоміший фанат Вест Гема і соліст гурту The Prodigy

У Великобританії помер вокаліст The Prodigy Кіт (Кейт) Флінт. Йому було 49 років.

Як повідомляє The Sun, музикант був знайдений мертвим в понеділок вранці, 4 березня, у своєму будинку в Ессексі. За попередніми даними, поліція не виявила в інциденті нічого підозрілого.

Причина смерті вокаліста поки не називається. Кіт (Кейт) Флінт народився в 1969 році. У 1990-му він став танцюристом електронної групи The Prodigy, а потім - вокалістом колективу. Музикант виконував найзнаменитіші композиції The Prodigy - Firestater і Breathe.

Крім того Кіт був палким фанатом лондонського Вест Гема.

Нагадаємо, що гравець Реймса помер перед матчем.

Джерело - The Sun.

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