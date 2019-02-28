Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз

У мережі з'явився свіжий знімок стадіону Донбас Арена. Спортивну споруду в окупованому Донецьку було сфотографовано в кінці лютого 2019 року.

У кадрі видно, що центральна площа перед ареною повністю прибрана від снігу, проте людей практично не спостерігається.

Фотографія викликала сумні і ностальгічні коментарі місцевих жителів. Користувачі пишуть, що дуже сумують за тими часами, коли на зеленому полі Донбас Арени грав їх улюблений клуб.

Нагадаємо, що Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА.

Раніше 109 років виповнилося знаменитому Олд Траффорд.

Джерело - Чемпіон.

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