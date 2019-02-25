Готовий представляти Україну на Євробаченні. Шедевральний тролінг легендарного українця. ФОТО

Зоряний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що готовий представляти Україну на Євробаченні-2019 в Тель-Авіві.

Про це срібний призер чемпіонату світу-2018 написав у своєму Instagram:

"Готовий представити Україну на Євробаченні.

1. Гастролей в Росії не маю.

2. Визнаю Крим українським.

3. Родичів в Криму немає, не був там з березня 2014-го.

4. Паспорт на руках один - громадянина України.

Співати не вмію, але, судячи по фіналу національного відбору, це зараз не головне", - написав Беленюк.