Поганому танцюристу боротьба заважає: Беленюк спробував потрапити до балету. ВІДЕО

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо, борець греко-римського стилю Жан Беленюк на своїй сторінці у Facebook опублікував веселе відео, яке підписав наступними словами:

"Поки виконавці намагаються пройти відбір на #eurovision2019 ми з Дімоном хочемо потрапити в балет MARUV !!".

MARUV - популярна сучасна українська виконавиця, виступ якої супроводжується достатнбо екстравагантним шоу.

Кліп MARUV Drunk Groove, для прикладу:

Нагадаємо, що Беленюк нокаутував Берінчика.

Раніше Беленюк зустрівся з відомим музикантом.

Джерело - Чемпіон.