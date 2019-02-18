Поганому танцюристу боротьба заважає: Беленюк спробував потрапити до балету. ВІДЕО

Срібний призер Олімпійських ігор в Ріо, борець греко-римського стилю Жан Беленюк на своїй сторінці у Facebook опублікував веселе відео, яке підписав наступними словами:
"Поки виконавці намагаються пройти відбір на #eurovision2019 ми з Дімоном хочемо потрапити в балет MARUV !!".
MARUV - популярна сучасна українська виконавиця, виступ якої супроводжується достатнбо екстравагантним шоу.
Кліп MARUV Drunk Groove, для прикладу:
Нагадаємо, що Беленюк нокаутував Берінчика.
Раніше Беленюк зустрівся з відомим музикантом.
Джерело - Чемпіон.