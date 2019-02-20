Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО

Дружина захисника турецького Різеспора продовжує радувати фанів відвертими фото у своєму Instagram.
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Рубрика #красивая_я👑 . Патчи - это наверное самое любимое #musthave каждой девушки 🙌🏼 . У меня их было стодесять тысяч ☝🏼😅 И вот я нашла самые 🔝 @hydropeptide 🤤 . Гидрогелевые патчи для глаз с эффектом лифтинга Polypeptide Collagel+ Mask for Eye HydroPeptide наполнены коллагеновыми поддерживающими пептидами и гидратирующими питательными веществами, которые способствуют уменьшению мелких морщин, отеков под глазами, уплотнению кожи век, устранению синих кругов. . Упаковка Гидрогелевые патчи для глаз с эффектом лифтинга Polypeptide Collagel+ Mask for Eye содержит 24 саше, каждое в индивидуальной упаковке. . Назначение: - значительно уменьшают проявление мелких и глубоких морщин - осветляют и подтягивают кожу в области глаз - помогают многократно повысить уровень коллагена в коже для разглаживания и придания упругости - обеспечивают немедленное увлажнение и дальнейшее долговременное ощущение комфорта - восстанавливают поврежденный коллаген - оказывают антиоксидантное, омолаживающее и регенеративное действие . . Девочки ! Все что выше написано , действует 👌🏻☝🏼 это кайф ❤️
Нагадаємо, що прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю.
Раніше повідомлялося, що турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо.
Джерело - Чемпіон.
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