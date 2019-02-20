Я красива: дружина Морозюка розірвала Мережу черговим постом. ФОТО

Дружина захисника турецького Різеспора продовжує радувати фанів відвертими фото у своєму Instagram.

Нагадаємо, що прекрасну фітнес-модель на пляжі вкусила свиня за апетитну сідницю.

Раніше повідомлялося, що турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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