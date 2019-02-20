Фото дня. Зеленський в червоноармійській формі проводить захід Шахтаря

Колишній прес-аташе донецького Шахтаря Руслан Мармазов поділився фотографіями, на яких кандидат в президенти України Володимир Зеленський у червонооармійській формі.

"Рідкісні кадри. Я поруч з майбутнім президентом нацистської України, коли той ще був червоноармійцем. І з майбутнім же міністром закордонних справ ... Або міністром оборони ... Або сільського господарства ... Або командувачем ВДВ ... Або ... Яка, власне, різниця?", - прокоментував допис Мармазов.

Нагадаємо, що Зеленський "веселив" Суркіса на його 60-річчя.

Раніше Ляшко обговорив план перемоги над Айнтрахтом з Матвієнком та Степаненком.

Джерело - Чемпіон.

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