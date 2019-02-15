Валентинів день з Берінчиком: діти в захваті. ВІДЕО

Володар пояса WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (10-0, 7 КО) та чемпіон WBO European напівваговик Олег Малиновський (23-0, 7 КО) зустрілися зі школярами села Ходосівка в Київській області в День святого Валентина.

Українські боксери провели для дітей "урок з чемпіоном", а після влаштували автограф-сесію.

У заході також взяв участь чемпіон світу з данків Дмитро Кривенко.

Нагадаємо, що Берінчик програв шубу в карти.

Раніше на Чемпіоні з'явилося відео бійки Берінчика з другом.

Джерело - Чемпіон.

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