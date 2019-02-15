Шлях чемпіона: легендарний поєдинок Берінчика обабіч села. ВІДЕО

Нещодавно в програмі Фізкультура, гостем якої став срібний призер Олімпійських ігор Денис Берінчик, ведучі разом з боксером згадали бій майбутнього чемпіона в селі на Луганщині.

Пригадуємо й ми.

Саме через такі поєдинки карбувався характер майбутньої зірки світового боксу.

Зазначимо, що Денис одягнений в червоний шолом та морский тільник.

Особливо слід звернути увагу на коментар бою від самого Берінчика.

Раніше повідомлялося, що Берінчик хоче битися з Ломаченком за звання чемпіону світу.

Також Берінчик заявив, що федерацію боксу України займається хернею.

Джерело - Чемпіон.

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