Трьом видатним спортсменам відкрили іменні зірки в Києві

На Площі Зірок біля ТРЦ Gulliver у Київі, яка є символом визнання, підтримки та популяризації національної культури, мистецтва і спорту, з'явилися ще три пам'ятні відзнаки.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

На спортивній алеї іменні зірки відкрили олімпійські чемпіони Ольга Харлан, Олександр Абраменко та медалістка Паралімпійських ігор Світлана Трифонова. "Влада і міністерство існує заради вас, щоб ви перемагали та приносили радісні, позитивні емоції нашому українському суспільству, нашому народу. Для того, щоб наш прапор підіймався на світових аренах, звучав наш гімн", - сказав у своєму привітанні на адресу зірок міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. Актуально: Де дивитися матч Словаччина — Україна. Після завершення церемонії гості та учасники заходу мали нагоду переглянути показовий виступ молодих фехтувальників, який коментувала Ольга Харлан, поспілкуватися зі спортсменами та взяти участь у афтограф-сесії.

Джерело - Міністерство молоді та спорту.