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Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

Сьогодні 10:52 Валерій Ручка 6173
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

30 березня у Філадельфії чемпіон світу WBС у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Олександр Гвоздик проведе свій перший вільний захист чемпіонського титулу.

Champion.com.ua разом з офіційним фан-клубом Кличко та партнерами допомагає в придбанні квитків на цей файт, а також організовує фан-тур на підтримку нашого чемпіона, в рамках якого можна буде не тільки повболівати за Олександра в цікавому поєдинку, але й оцінити красу Нью-Йорка і Філадельфії, відвідати матчі НХЛ та НБА.

Програма туру:
28 березня - виліт в Нью-Йорк. Поселення в готелі, прогулянка по Нью-Йорку. Можливість відвідати матчі НБА Нью-Йорк Нікс - Торонто Рептарс або Бруклін Нетс - Філадельфія.
29 березня - поїздка на церемонію зважування Олександра Гвоздика, вільний час, можливість відвідати матч НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Сент-Луїс;
30 березня - похід в художній музей Філадельфії, огляд Сходів Роккі та Статуї Роккі, відвідування бою Олександра Гвоздика.
31 березня - відвідування матчу НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Філадельфія Флайєрс.
1 квітня - виліт до України

Вартість програми 890 $ + інші витрати
Включено:
- проживання (4 ночі) в готелі, двомісні номери,
- квиток на бій в український сектор
- податки
Не включено:
- авіапереліт
- візовій збір
- квитки на матчі НБА та НХЛ
- трансфери з аеропорту в готель
- екскурсії

Можливий підбір індивідуального туру з іншою датою вильоту і поселення в готелях вищого класу.

Можлива візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.

Довідки: maksym.rozenko@klitschko-brothers.com, +38 050 342 92 23 (Viber), +38 067 445 00 82. 

Нагадаємо, 2018-го року Гвоздик виграв чемпіонський пояс, відправивши в нокаут канадця Адоніса Стівенсона, який після бою був введений в штучну кому і тільки через місяць почав спілкуватися з близькими.

Джерело - Чемпіон.

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