Роналду назвав кота в честь партнера по Реалу. ФОТО

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду з нареченою Джорджиною Родрігес вирішили завести кота породи сфінкс. Пара не розкривала клички тварини до останнього моменту.

Виявилося, що кошеня звуть Пепе, як партнера Кріштіану по Реалу і збірної Португалії. Ім'я написала Джорджина на своїй сторінці в Instagram.

"Пепе бажає вам гарного дня", - написала Джорджина під фото.

Нагадаємо, Роналду встановив рекордне досягнення Серії А.

Також, Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців ТОП-5 чемпіонатів.

Джерело - Чемпіон.

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