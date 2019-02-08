Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО

Закінчився перший матч 1\2 Кубка Іспанії між Бетісом і Валенсією - 2:2. Особливо красивим видався другий гол Бетіса за рахунку 1:0. 37-річний Хоакін, легенда клубу, забив прямим ударом з кутового - сухий лист.

Гол відразу не зарахували, довелося просити допомоги у VAR. Гравці Бетіса святкували гол, а Каналес просто схопився за голову!

На повторі видно, як кіпер Валенсії виносить м'яч з воріт. Хоча технологія Hawk-Eye (система фіксації гола) тут би не завадила.

Нагадаємо, що 19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру.

Раніше канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу.

Джерело - Чемпіон.

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