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Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО

Сьогодні 17:31 Максим Буйдин 341 0
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО

Акадія Аксмен і Сент Френсіс Хав'єр влаштували побоїще прямо під час університетського матчу.

Осторонь не залишився жоден гравець і навіть тренери.

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Восьмеро гравців команди-господарки, п'ятеро гостей, а також наставники отримали дискваліфікацію до кінця матчу, а загальний штрафний час склав 310 хвилин.

Матч завершився перемогою Акадии з рахунком 6:3.

Нагадаємо, що Нурмагомедова дискваліфікували на дев'ять місяців.

Джерело - Чемпіон.

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