Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО

Акадія Аксмен і Сент Френсіс Хав'єр влаштували побоїще прямо під час університетського матчу.
Осторонь не залишився жоден гравець і навіть тренери.
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Восьмеро гравців команди-господарки, п'ятеро гостей, а також наставники отримали дискваліфікацію до кінця матчу, а загальний штрафний час склав 310 хвилин.
Матч завершився перемогою Акадии з рахунком 6:3.
Нагадаємо, що Нурмагомедова дискваліфікували на дев'ять місяців.
Джерело - Чемпіон.
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