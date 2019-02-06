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Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО

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Галл Сіті представив нову клубну емблему. ФОТО

Галл Сіті на своїй офіційній сторінці у Twitter представив нову клубну емблему.

На логотипі команди як і раніше зображена голова тигра, однак при цьому дизайн був трохи видозмінений, а над малюнком з'явилася назва клубу.

Галл Сіті використовує емблему з тигром з 70-х років минулого століття, а попередній варіант не змінювався з 2001 року.

У даний час команда виступає в Чемпіоншипі. Після 30-ти турів Галл Сіті займає в турнірній таблиці 10-е місце, набравши 43 очки. 

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Джерело - Twitter Галл Сіті.

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