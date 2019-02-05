Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду

Сьогодні одному з кращих футболістів в історії футболу, чемпіону Європи, 5-разовому переможця ЛЧ, 5-разовому власникові Золотого м'яча Кріштіану Роналду віповнилося 34 роки!

Пропонуємо вам ознайомитися з найвідомішими цитатами зіркового португальця.

- "Ви можете освистувати моменти, коли я з м'ячем, але не забувайте - я один з тих, на кого ви дивитеся кожен день".

- "Мій батько завжди вчив мене, що якщо ти робиш добро і допомагаєш іншим, Бог поверне тобі це подвійно. Так і сталося зі мною. Я намагався допомагати нужденним, а Бог допоміг мені набагато більше".

- "До того, хто багато говорить, як правило, не сильно прислухаєшся".

- "Сильний ти чи слабкий, швидкий або повільний, залишилися у тебе сили чи ні, ніколи не здавайся, грай до кінця".

- "Я завжди говорив: "рекорди потрібні для того, щоб їх бити".

- "Хотілося б закінчити мою кар'єру і бути здатним говорити, що я робив хорошу роботу в цілому, і говорити, що я був винагороджений за це. Ось так".

- "Якщо я один раз упав - це не означає, що я здався. Це означає, що я зробив помилку, яку я врахую і не буду допускати в подальшому".

- "Мені подобається, коли люди насміхаються наді мною. Люблю бачити ненависть у їхніх очах, чути образи. Мене це ніяк не зачіпає. Я всім відповідаю на футбольному полі".

- "У моєму випадку все починалося навколо двору і футболу до темна поки не побачиш м'яча".

- "Коли мені було 7 років, я сказав моєму батькові, що хочу мати будинок, як у Майкла Джексона. І тоді він сказав мені, що сни є лише мрією, це привілей багатих людей. Я виріс і тепер моя мрія збулася, шкода, що цього не бачить мій батько".

- "Створіть власні правила, встановіть цілі та виконуйте. Ніхто не зможе зробити цього за вас".

Нагадаємо, що своє 55-річчя відсвяткував лгндарний український футболіст.

Джерело - Чемпіон.

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