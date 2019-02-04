Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО

Сьогодні 4-го лютого видатному українському форварду Олегу Протасову виповнилося 55 років.

Протасов Олег Валерійович - нападник, заслужений майстер спорту, один з кращих нападників радянського футболу

Народився 4 лютого 1964 р у м. Дніпропетровську.

Вихованець дніпропетровської футбольної школи Дніпро-75. Перші тренери - Борис Дановский і Ігор Ветрогонов.

Виступав за команди Дніпро Дніпропетровськ (1982 - 1987), Динамо Київ (1988 - 1990), Олімпіакос Пірей, Греція (1990 - 1994), Гамба Осака, Японія (1994 - 1995), Верра, Греція (1996), Проодефтікі, Греція (1998 - 1999).

Чемпіон СРСР 1983, 1990 рр, володар Кубка СРСР 1990, володар Кубка Греції 1992 р.

Кращий футболіст СРСР 1987 року (за результатами опитування щотижневика Футбол).

За збірну СРСР провів 68 матчів, забив 29 голів.

Віце-чемпіон Європи 1988 р, учасник чемпіонатів світу 1986 і 1990 рр.

Головний тренер клубу Олімпіакос Пірей, Греція (2003 - 2004), головний тренер клубу АЕЛ Лімассол, Кіпр (2004 - 2005), головний тренер клубу Стяуа Бухарест, Румунія (2005), головний тренер клубу Дніпро Дніпропетровськ, Україна (2006 - 2008), головний тренер клубу Кубань Краснодар (2008), головний тренер клубу Іракліс Салоніки, Греція (2009), головний тренер клубу Ростов, Ростов-на-Дону (2010 - 2011), головний тренер клубу Астана, Астана Казахстан (2011 - 2012), головний тренер клубу Динамо, Мінськ Білорусія (2012 - 2013).

Пропонуємо вам насолодитися підбіркою найкращих голів у виконанні Протасова.

Нагадаємо, що турецький клуб за дві години підписав 22 гравці.

Раніше 34 роки виповнилося Алієву.

Джерело - Чемпіон.

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