Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди

Сьогодні одному з кращих футболістів в історії футболу, чемпіону Європи, 5-разовому переможцю ЛЧ, 5-разовому власникові Золотого М'яча Кріштіану Роналду виповнюється 34 роки!

Пропонуємо вам насолодитися підбіркою найкращих голів зіркового португальця.

Нагадаємо, що 4 лютого своє 55-річчя відсвяткував один з кращих форвардів у історії українського футболу.

Джерело - Чемпіон.

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