Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

30 березня у Філадельфії чемпіон світу WBС у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Олександр Гвоздик проведе свій перший вільний захист чемпіонського титулу.

Champion.com.ua разом з офіційним фан-клубом Кличко та партнерами допомагає в придбанні квитків на цей файт, а також організовує фан-тур на підтримку нашого чемпіона, в рамках якого можна буде не тільки повболівати за Олександра в цікавому поєдинку, але й оцінити красу Нью-Йорка і Філадельфії, відвідати матчі НХЛ та НБА.



Програма туру:

28 березня - виліт в Нью-Йорк. Поселення в готелі, прогулянка по Нью-Йорку. Можливість відвідати матчі НБА Нью-Йорк Нікс - Торонто Рептарс або Бруклін Нетс - Філадельфія.

29 березня - поїздка на церемонію зважування Олександра Гвоздика, вільний час, можливість відвідати матч НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс - Сент-Луїс;

30 березня - похід в художній музей Філадельфії, огляд Сходів Роккі і Статуї Роккі, відвідування бою Олександра Гвоздика.

31 березня - відвідування матчу НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Філадельфія Флайєрс".

1 квітня - виліт до України



Вартість програми 890 $ + інші витрати

Включено:

- проживання (4 ночі) в готелі, двомісні номери,

- квиток на бій в український сектор

- податки

Не включено:

- авіапереліт

- візовій збір

- квитки на матчі НБА та НХЛ

- трансфери з аеропорту в готель

- екскурсії

Можливий підбір індивідуального туру з іншою датою вильоту і поселення в готелях вищого класу.

Можлива візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.

Довідки: maksym.rozenko@klitschko-brothers.com, +38 050 342 92 23 (Viber), +38 067 445 00 82.

Нагадаємо, 2018-го року Гвоздик виграв чемпіонський пояс, відправивши в нокаут канадця Адоніса Стівенсона, який після бою був введений в штучну кому і тільки через місяць почав спілкуватися з близькими.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua