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Гармата українського футболу. Олександру Алієву - 34. ВІДЕО

Вчора 23:10 Валерій Ручка 583 0
Гармата українського футболу. Олександру Алієву - 34. ВІДЕО

Колишньому футболісту Динамо, збірної України та багатьох інших клубів Олександру Алієву сьогодні виповнилося 34 роки.

Можна розповісти безліч скандальних історій про нього. Але це ж День народження!

Тому ми пропонуємо згадати те, за що його люблять уболівальники. За гармату, що змушувала капітулювати не один десяток голкіперів.

Раніше Алієв перейшов із футболу в футзал. Також він відзначився двома голами за футзальний клуб.

Джерело - Чемпіон.

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