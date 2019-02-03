Гармата українського футболу. Олександру Алієву - 34. ВІДЕО

Колишньому футболісту Динамо, збірної України та багатьох інших клубів Олександру Алієву сьогодні виповнилося 34 роки.

Можна розповісти безліч скандальних історій про нього. Але це ж День народження!

Тому ми пропонуємо згадати те, за що його люблять уболівальники. За гармату, що змушувала капітулювати не один десяток голкіперів.

Раніше Алієв перейшов із футболу в футзал. Також він відзначився двома голами за футзальний клуб.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua