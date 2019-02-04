Як Нью-Інгленд Супербоул вигравав. ВІДЕО

Нью-Інгленд переміг Лос-Анджелес і виграв Супербоул.

В Атланті на Mercedes-Benz Stadium відбувся один з найбільш значущих подій в американському спорті - Супербоул-2019, фінальний поєдинок чемпіонату США з американського футболу.

У фінальному матчі сезону Нью-Інгленд Петріотс обіграв Лос-Анджелес Реймс з рахунком 13:3 (0:0, 3:0, 0:3, 10:0).

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Після першої половини гри "патріоти" вели з рахунком 3:0, але у третій чверті кікер Реймс Грег Сеурлей забив філд-гол з 53 ярдів. Це другий результат в історії Супербоула і перша за 15 років реалізована спроба. Згодом Нью-Інгленд знову вийшов вперед завдяки тач-дауну Соні Мічела і екстра-пойнту Стівена Гостковскі.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став кікер Петріотс Стівен Гостковскі з 7-ма очками. Він реалізував два філд-голи і один екстра-поінт. Ще 6 очок переможцям приніс квотербек Соні Мічел.

Джерело - Чемпіон.

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