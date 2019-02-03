Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО

Супербоул близько, тому найбільші гравці на усіх ринках світу: від техніки до чіпсів, представляють свої рекламні ролики.

З чуток, 30 секунд ефірного часу обходиться рекламодавцям у 5 млн доларів, тобто кожна секунда коштує приблизно 166 тисяч. Це найдорожче розміщення реклами у світі!

Представляємо вам найкраще:

Нагадаємо, що Світоліна прорекламувала нову форму Nike.

Раніше Світоліна знялася в рекламі ресторану.

Джерело - Чемпіон.

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