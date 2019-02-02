Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО

На YouTube каналі ТаТоТаке вийшов новий випуск шоу про український і не тільки футбол.

Колишній ведучий і журналіст програми Костянтин Андріюк та Сергій Болотніков обговорюють головні події, топ-матчі, скандали, проблеми, трансфери, висловлювання і тенденції. Вони пояснюють, що відбувається, діляться власною інформацією та оцінюють суперечливі ситуації з різних сторін. Без цензури зверху, людською мовою і з гумором.

Нагадаємо, Мораес готовий взяти українське громадянство.

Попередній випуск ТаТоТаке.

Джерело - Чемпіон.

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