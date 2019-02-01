Худжамов: Я був є*онутий. ВІДЕО

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов не вживає алкоголю вже 11 років.

Про це розповів сам футболіст.

"11 років я вже не п'ю.Чому? Бо просинаєшся в огидному стані, без грошей. Пропивав усі гроші. Бо не знаєш, де твоя машина у місті. Люди навколо мене страждали від цього.

Я ставав є***утий. Я міг стрибнути в басейн, спати під клубом, піти спробувати відірвати гілку на дереві. Бійки не провокував, але коли хтось починав бузіти, то я влітав", - сказав Рустам у програмі Вацкл Live.

Нагадаємо, що Худжамов вважає Росію агресором.

Крім того, він розповів про одноклубника, який мастурбував на публіці.

Джерело - Чемпіон.

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