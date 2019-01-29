Боєць потрапив у моторошну ДТП, а потім переміг суперника

Працюючий охоронцем в нічному клубі бразильський напівважковаговик Акачіо дос Сантос (11-3) здобув перемогу на турнірі Future FC після того, як у день бою потрапив у серйозне ДТП.

За інформацією порталу MMAFighting.com, боєць позичив у начальника охорони автомобіль, щоб на ньому його довезли до сусіднього міста на турнір.

По дорозі у автомобіля лопнула шина, в результаті чого автомобіль перекинувся і розбився. Сантос, в результаті удару не постраждав.

Боєць залишив свого друга, викликав таксі і відправився на турнір, не повідомивши керівництву промоушена про інцидент. У поєдинку Сантос переміг роздільним рішенням і продовжив свою серію до шести перемог поспіль.

"Це було нелегко, але все закінчилося добре. Як тільки я вийшов з машини і зрозумів, що зі мною і з моїм другом все в порядку, то я відправився на бій. Я нікому про це не сказав, оскільки думав, що лікарі не допустять мене до бою. Я знаю, що це був не найкращий мій виступ, але я повинен був битися, мені потрібні були гроші. Також, це було б несправедливо по відношенню до мого суперника", - сказав Акачіо.

Відзначимо, що лікар промоушена розкритикував Сантоса і заявив, що бій був би скасований, якщо б він знав про те, що трапилося.

Також керівництво організації відсторонило бійця на шість місяців.

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Джерело - Чемпіон.

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