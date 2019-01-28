Красиво жити не заборониш: Мак-Грегор придбав яхту за 4 мільйона доларів. ФОТО

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор став власником яхти, вартість якої становить близько 3,95 мільйона доларів.
Яхта Prestige 750 має дві палуби, чотири каюти і місце для відпочинку. На судні можна розмістити 10 осіб, його довжина становить 22,58 метра, обсяг бака - 4400 літрів.
Відзначимо, що гарантований гонорар Макгрегора за програний бій проти Хабіба Нурмагомедова склав 3 мільйони доларів.
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Нагадаємо, що Мак-Грегор вдруге став батьком.
Раніше Мак-Грегора позбавілі водійських прав на півроку за перевіщення швідкості.
Джерело - Чемпіон.