Тренер врятував життя хокеїсту, який перестав дихати. ВІДЕО

Під час матчу Федеральної хокейної ліги Нижнього Новгорода тренер команди Союз-2 Іван Орлов врятував життя своєму підопічному Дмитру Тутуркіну.

У третьому періоді поєдинку проти НБД (2:3) хокеїст біг у кут майданчика, щоб підібрати шайбу, але неправильно поставив ковзан і суперник зніс його в борт:

"Я думав, що він встане, бачив, як він перекинувся на спину, але Дмитро знепритомнів і перестав дихати. У нього зімкнуло щелепу, за допомогою товаришів вдалося відкрити рот, після цього я почав заводити йому дихання. Це вдалося після десятого поштовху. В цілому без дихання гравець перебував близько хвилини", - сказав фахівець.

Зараз потерпілий знаходиться в лікарні зі зламаними ребрами і ключицею, але у стабільному стані. Тренера приставлять до нагороди.

Нагадаємо, що в Іспанії загинув футболіст.

Раніше Зозуля врятував життя одоклубнику.

Джерело - Чемпіон.

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