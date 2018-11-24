Атлетіко - Барселона: прогноз матчу Ла-Ліги

Сьогодні, 24-го листопада, мадридське Атлетіко буде приймати Барселону в рамках 13-го туру Ла-Ліги.

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"Матрасники" мають чудову можливість вийти на перше місце в Ла-Лізі, однак знаючи Дієго Сімеоне, Атлетіко не піде в атаку, а буде захищатися.

Барселона ж буде грати на атаку, адже після поразки від Бетіса уболівальники не зрозуміють чергову втарту очок.

Останні матчі команд наводять нас на думку, що багато голів не буде і каталонці не програють. За 10 матчів Атлетіко виграло лише один і тільки в одному матчі було більше ніж 3 голи.

Букмекери дають непоганий коефіцієнт на Барсу - 2.34, однак для тих хто не хоче ризикувати можна поставити тотал менше 3.5 - це кф 1.4 або перестрахуватися і поставити на те що Барса не програє - тут 1.37.

Нагадаємо, Боруссія придбала форварда Барселони.

Джерело - Чемпіон.

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