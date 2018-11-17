Чергова безглузда симуляція від Неймара. ВІДЕО

Капітан збірної Бразилії, Неймар у останньому матчі проти Уругваю вкотре продемонстрував дотепну симуляцію.
Нападник ПСЖ, Едінсон Кавані наздоганяв Неймара і під час невеличкого контакту бразилець впав і почав корчитися від болю.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь "селесао". Єдиний гол у матчі забив Неймар з пенальті.
Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря нещодавно безглуздо симулював.
Також, ЗМІ повідомляють, що вартість переходу Неймара в ПСЖ занижена.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua