Чергова безглузда симуляція від Неймара. ВІДЕО

Капітан збірної Бразилії, Неймар у останньому матчі проти Уругваю вкотре продемонстрував дотепну симуляцію.

Нападник ПСЖ, Едінсон Кавані наздоганяв Неймара і під час невеличкого контакту бразилець впав і почав корчитися від болю.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь "селесао". Єдиний гол у матчі забив Неймар з пенальті.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря нещодавно безглуздо симулював.

Також, ЗМІ повідомляють, що вартість переходу Неймара в ПСЖ занижена.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua