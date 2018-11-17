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Чергова безглузда симуляція від Неймара. ВІДЕО

Вчора 23:05 Phillip Hess 406 0
Чергова безглузда симуляція від Неймара. ВІДЕО

Капітан збірної Бразилії, Неймар у останньому матчі проти Уругваю вкотре продемонстрував дотепну симуляцію.

Нападник ПСЖ, Едінсон Кавані наздоганяв Неймара і під час невеличкого контакту бразилець впав і почав корчитися від болю.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь "селесао". Єдиний гол у матчі забив Неймар з пенальті.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря нещодавно безглуздо симулював.

Також, ЗМІ повідомляють, що вартість переходу Неймара в ПСЖ занижена.

Джерело - Чемпіон.

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