Запальний та патріотичний: Роману Зозулі 29. ВІДЕО

Сьогодні, 17-го листопада свій 29-й день народження святкує нападник Альбасете, Роман Зозуля.

Розпочинав свій шлях Роман у київському Динамо. У столичній команді нападник так не зіграв жодного матчу і в 2011-у році перебрався до Дніпра, де став легендою.

За Дніпро Зозуля провів 85 матчів і забив 22 голи.

Після п'яти років виступів за Дніпро Роман ледве стримував сльози, коли прощався з уболівальниками.

Після Дніпра Зозуля відправився підкорювати Іспанію. Першим іспанським клубом Романа став Реал Бетіс.

За севільський клуб Зозуля провів лише 6 ігор, в яких не забив жодного голу.

Після цього відбувся відомий скандал з Райо Вальєкано та їх вболівальниками. Нагадаємо, через допомогу українця бійцям АТО, ультрас Райо звинуватив Зозулю в нацизмі.

Продовжив кар'єру Зозуля у клубі Сегунди - Альбасете. Наразі Роман показує прекрасну гру, постійно забиває, а нещодавно українця визнали найкращим гравцем сезону.

Також Роман провів за збірну 33-и гри, у яких забив 4 голи.

Найвідоміший гол Зозулі за збірну - це перше взяття воріт у матчі з французами на Олімпійському.

Джерело - Чемпіон.

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