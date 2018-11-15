Летючий українець: Циганкову - 21. ВІДЕО

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Віктор Циганков

Сьогодні, 15 листопада, капітану та лідеру Динамо Віктору Циганкову виповнився 21 рік. 

Віктор вважається одним з найталановитіших українських гравців. Його техніка, швидкість, уміння розвивати та завершувати атаки стали візитівкою футболіста в європейських селекціонерів.

Нагадаємо, що Циганков став найкращим гравцем матчу проти Ренна.

Також Циганковим цікавляться в Німеччині.

Джерело - Чемпіон.

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