Летючий українець: Циганкову - 21. ВІДЕО

Сьогодні, 15 листопада, капітану та лідеру Динамо Віктору Циганкову виповнився 21 рік.
Віктор вважається одним з найталановитіших українських гравців. Його техніка, швидкість, уміння розвивати та завершувати атаки стали візитівкою футболіста в європейських селекціонерів.
Нагадаємо, що Циганков став найкращим гравцем матчу проти Ренна.
Також Циганковим цікавляться в Німеччині.
Джерело - Чемпіон.
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